Андрей Гюров: Фокусът ни е извеждането на българите по най-бързия и сигурен начин (Видео)

Не участваме в операциите в Близкия изток и няма никакви основания за атака срещу нас, увери военният министър

Утре сутрин може да започнат първите полети за изтеглянето на сънародниците ни от Оман, Абу Даби и Дубай. Най-трудно ще е извеждането от Израел, каза Нейнски

Ситуацията в Близкия изток се променя и следим отблизо събитията. Фокусът ни е извеждането на българските граждани, по най-бързия и сигурен начин. Това каза служебният премиер Андрей Гюров след среща в Министерския съвет. Обясни, че ситуацията се следи непрекъснато, за да се види кога могат да се осигурят слотове за извеждането на българите. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Извиках министрите и службите, за да ми докладват действията им за извеждането на българите. Обсъждат се много маршрути, но за нас приоритет е сигурността, каза още той. Помолил е за координация на ведомствата. Най-вече от ситуационния център във външно министерство и информация и списъци за броя на българските гражданите в отделните дестинации и къде имаме готовност за извеждане, за да може тази информация да се подаде на въздушното ръководство, което да заяви необходимите маршрути и слотове, каза още той. Увери, че имаме достатъчно самолети, които имат готовност да излетят. Имаме и извършени полети и граждани, които са се прибрали в България. За нас е изключително важно да имаме координация между всички служби и да нямаме забавяне в организацията, каза още той. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Службите за сигурност са въвлечени в процеса, за да не се поемат излишни рискове, защото сигурността на българските граждани е приоритет, заяви Гюров. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Непрекъснато се получавала информация за състоянието на мисиите ни в чужбина. Подени са координатите и броят на хората, които се намират там. СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

За енергоносителите обясни, че се очаква цената на петрола да продължава да се увеличава. Повишаването на цената на газа е притеснително. България има дългосрочен договор, който се базира на осреднена цена и позволява такива кратки кризисни случаи да преминат без съществено увеличение на цената на газа, каза още Гюров.

Самолетите цистерни за зареждане във въздуха – KC-135, продължават да са на летище София. Това са тренировка и действие по отношение на изискване на НАТО. Нямаме планове и не участваме в операциите на САЩ. НАТО не участва в операцията. Няма никакво основание България да бъде цел на атака, като държава-чренка на НАТО. Тогава ще бъде задействан чл.5 от Вашингтонския договор. Няма промяна - САЩ не са поискали нищо друго от това, което сме докладвали на 17 и 18 февруари, увери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов.

Изготвили сме много подборни списъци, които постоянно се обновяват. Имаме списъци и на българи, които се намират в екзотични дестинации, където е по-трудно да бъдат изпратени самолети, но аз съм във връзка с моите колеги от Залива, Гърция, Турция, каза пък външният министър Надежда Нейнски. Гърция ни е предложила помощ, защото утре сутрин техен самолет пътува за Оман, за да събере техни туристи. Но ние вече сме организирали прибирането на българите от Оман, каза още Нейнски. Тя получавала десетки телефонни обаждания на разтревожени хора. Увери, че са мобилизирани всички възможности. Нейнски се надява утре сутрин да започнат първите полети за изтеглянето на нашите съграждани от зоните на конфликта. Най-трудно е в Израел, но се търсят всякакви възможности и се използва целия опит на държавата, включително сме информирани за хуманитарни случаи. Има хора с инсулинова зависимост и се търсят вариант за изпращането "Фалкон" или самолети, които могат по най-бързия начин да ги приберат и чрез нашите партньори, каза още тя. Обясни, че се търсят безопасни летища и за българите от Малдивите.

Очаква се първите полети за прибирането на българите да са от Оман, а после и за Абу Даби и Дубай. Всичко зависи от това, къде ще ни дадат слотове, защото самата логистика по искането на слота. Слотът се дава за конкретен времеви отрязък. Ако се даде слот за 14 часа, но той може да се отложи, заради нападение или опасност. Тогава трябва да се отправи ново искане, защото той не се отлага за друг час, обясни още Нейнски. Днес са поискани слотовете, за да може консулските служби да издирят хората с телефонни обаждания и есемеси, защото и в придвижването от хотелите до летищата има риск. Транспортът трябва да се организира безопасно, обясни още Нейнски.