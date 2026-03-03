Бургас отдаде почит на героите от Освободителната война пред Паметника на руските освободители

С тържествено шествие и военни почести в Бургас беше отбелязана годишнината от Освобождението на България. Представители на държавната и местната власт, граждани и гости на морския град отдадоха почит пред Паметника на руските освободители.

Шествието тръгна от сградата на Община Бургас и достигна до паметника, където започна церемонията със заупокойна молитва в памет на загиналите воини. Последва ритуал по полагане на венци и цветя, съпроводен с военни почести. Прозвуча химнът на Република България, а присъстващите сведоха глави в едноминутно мълчание в знак на признателност към героите, дали живота си за свободата на страната.

Паметникът на руските освободители в Бургас е символ на признателността към воините, участвали в Освободителната война, както и към всички, допринесли за възстановяването на българската държавност.