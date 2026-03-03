Стара Загора тържествено издигна националния флаг в чест на Трети март

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По повод 148 години от Освобождението на България тържествено бяха издигнати националният трибагреник, знамето на Европейския съюз и знамето на Стара Загора на площада пред Община Стара Загора, съобщи БТА.

Под звуците на Военния духов оркестър беше изпълнен химнът на България. Преди това едновременно бяха поднесени венци и цветя на всички паметници, свързани с Освобождението на България - паметника „Защитниците на Стара Загора“, мавзолея костница „19 юлий 1877”, Паметника на Трета опълченска дружина и подп. Калитин, Паметника на загиналите воини в Джуранлийския бой, Паметника на загиналите във войните старозагорци и Паметника на Старозагорското въстание.

Тържественият ритуал започна с изпълнения на възпитаниците на Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ от профил „Актьорско майсторство“.

Веднага след това на фона на камбанен звън 300-метровият трибагреник, предвождан от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова, президентът Румен Радев (2017-2026 г.), депутати, общински съветници и старозагорското духовенство, потегли на паметното шествие „За Свободата... Да развеем българското знаме!“ до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

Празникът започна с молебен за България в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“.