ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22396307 www.24chasa.bg

Стара Загора тържествено издигна националния флаг в чест на Трети март

2508
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров Снимка: Ваньо Стоилов

По повод 148 години от Освобождението на България тържествено бяха издигнати националният трибагреник, знамето на Европейския съюз и знамето на Стара Загора на площада пред Община Стара Загора, съобщи БТА.

Под звуците на Военния духов оркестър беше изпълнен химнът на България. Преди това едновременно бяха поднесени венци и цветя на всички паметници, свързани с Освобождението на България - паметника „Защитниците на Стара Загора“, мавзолея костница „19 юлий 1877”, Паметника на Трета опълченска дружина и подп. Калитин, Паметника на загиналите воини в Джуранлийския бой, Паметника на загиналите във войните старозагорци и Паметника на Старозагорското въстание.

Тържественият ритуал започна с изпълнения на възпитаниците на Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“ от профил „Актьорско майсторство“.

Веднага след това на фона на камбанен звън 300-метровият трибагреник, предвождан от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, председателя на Общинския съвет Ивета Лазарова, президентът Румен Радев (2017-2026 г.), депутати, общински съветници и старозагорското духовенство, потегли на паметното шествие „За Свободата... Да развеем българското знаме!“ до Мемориален комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

Празникът започна с молебен за България в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. 

 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров Снимка: Ваньо Стоилов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите