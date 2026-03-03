ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22396482 www.24chasa.bg

С шествие на трибагреници и тържествена церемония Враца отбеляза Освобождението (Снимки)

Валери Ведов

[email protected]

1964

Тържествата във Враца, посветени на 148-годишнината от Освобождението ни, започнаха от паметника на Вестителя над хълма над града. От там през 1878 г. тръбач от руската армия възвестява, че Враца вече е свободна. 

В подножието на паметника бяха раздадени български трибагреници на ученици и граждани. Празникът продължи с шествие с българските знамена до площад „Христо Ботев". Там се състоя тържествената церемония. 

„Заедно свеждаме глави в знак на признателност и си припомняме, че свободата не е даденост, а отговорност, каза кмета на града Калин Каменов. Гордея се, че Враца празнува с достойнство и сърце."

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите