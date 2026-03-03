С шествие на трибагреници и тържествена церемония Враца отбеляза Освобождението (Снимки)

Тържествата във Враца, посветени на 148-годишнината от Освобождението ни, започнаха от паметника на Вестителя над хълма над града. От там през 1878 г. тръбач от руската армия възвестява, че Враца вече е свободна.

В подножието на паметника бяха раздадени български трибагреници на ученици и граждани. Празникът продължи с шествие с българските знамена до площад „Христо Ботев". Там се състоя тържествената церемония.

„Заедно свеждаме глави в знак на признателност и си припомняме, че свободата не е даденост, а отговорност, каза кмета на града Калин Каменов. Гордея се, че Враца празнува с достойнство и сърце."