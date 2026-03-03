ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22396522 www.24chasa.bg

Пистите в Пампорово се напълниха от скиори в носии и трибагреници (Снимки)

Валентин Хаджиев

[email protected]

1332
Шествието на скиорите с носии и трибагреници започна от Снежанка, премина през Туристическата писта и се спря на ски плац Студенец. Снимки: Авторът

Стотици от всички краища на страната и от всички възрасти се включиха в организираното шествие на ски с народни носии и трибагреници по повод Националния празник на България в Пампорово.

Голямото ски спускане в курорта се провежда за 9-и път като инициатива, съчетаваща, според организаторите, почит към освободителното дело на предците ни и любовта към планината.

Събитието дава нов живот на фолклорното ни наследство – вместо носиите да стоят в музеи или в забравени, прашни сандъци, те оживяват по пистите на Пампорово. Това е нов прочит на фолклора – да се забавляваме заедно, но с чувство за дълг и обич към историята на България и да предадем на младите любовта към планината и отговорността да я пазим, твърдят организаторите. Участниците се извозваха безплатно на лифтовете.

Спускането започна от връх Снежанка, до едноименната кула, където преди това прозвучаха родопски песни и бе разпънато голямо българско знаме. Организираното спускане продължи по зелената писта № 6 в посока плаца „Студенец". Шествието премина с умерена скорост и при стриктно спазване на указанията на ски патрула, който следи за реда и безопасността по трасето.

След това на ски плац „Студенец" пъстрото множество слуша българския химн и изви огромни хора.

Националният празник бе отбелязан с тържествена програма и в Смолян, кв. Устово. Честванията започнаха с молебен за мир в храм „Св. Никола" .

На площад „Възраждане" се състоя официална церемония с почетен караул, поклонение и поднасяне на цветя пред Паметника на борците за свобода.

Шествието на скиорите с носии и трибагреници започна от Снежанка, премина през Туристическата писта и се спря на ски плац Студенец. Снимки: Авторът
Шествието на скиорите с носии и трибагреници започна от Снежанка, премина през Туристическата писта и се спря на ски плац Студенец. Снимки: Авторът
Шествието на скиорите с носии и трибагреници започна от Снежанка, премина през Туристическата писта и се спря на ски плац Студенец. Снимки: Авторът

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите