В Монтана отбелязаха 148 години от Освобождението на България.
С тържествена церемония на площад „Жеравица" в Монтана бе издигнато националното знаме на Република България. Граждани и официални лица сведоха глави в знак на признателност към героите, извоювали свободата на Отечеството. Паметникът в градската градина, посветен на загиналите във войните бе обсипан с цветя.
Празничният ден продължи с концерт-спектакъла „Невястата" на Фолклорен ансамбъл „Родопа" - Смолян в Драматичен театър „Драгомир Асенов".