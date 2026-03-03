ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

В Монтана отбелязаха 148 години от Освобождението на България

Камелия Александрова

Паметникът на загиналите във войните в Монтана Снимка: Камелия Александрова

В Монтана отбелязаха 148 години от Освобождението на България.

С тържествена церемония на площад „Жеравица" в Монтана бе издигнато националното знаме на Република България. Граждани и официални лица сведоха глави в знак на признателност към героите, извоювали свободата на Отечеството. Паметникът в градската градина, посветен на загиналите във войните бе обсипан с цветя.
Празничният ден продължи с концерт-спектакъла „Невястата" на Фолклорен ансамбъл „Родопа" - Смолян в Драматичен театър „Драгомир Асенов".

Паметникът на загиналите във войните в Монтана

