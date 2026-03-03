Благоевград се поклони пред загиналите за Освобождението

С дълбок поклон пред подвига и саможертвата на загиналите за свободна и независима Родина, Благоевград почете 148 години от Освобождението на България от турско робство.

Честванията започнаха с полагане на цветя пред паметния знак на майор Иван Павлович Орлински в двора на храм „Въведение Богородично". Там бе отслужена и панихида за загиналите за Освобождението от Негово Високопреосвещенство Неврокопския митрополит Серафим и свещеници. Благоевград тържествено отбеляза 148 г. от Освобождението. СНИМКИ: Община Благоевград

Програмата продължи с тържествен ритуал по издигане на националното знаме на Р България на пл. „Македония", където участие взеха военнослужещи от 3-то бригадно командване и Представителния духов оркестър.

Жителите на Благоевград бяха поздравени от кмета Методи Байкушев, който подчерта важността на историческата памет. Благоевград тържествено отбеляза 148 г. от Освобождението. СНИМКИ: Община Благоевград

„Свободна България трябва да бъде чиста и свята република, в която решенията се вземат с вишегласие и в която сме равни с другите европейски народи.

Да си българин означава преди всичко да обичаш свободата така, както ни е дадена от Бога. Означава да имаш жажда за знание и да знаеш, че съдбините ти зависят от собствените ти знания и умения. Означава да искаш прошка и да прощаваш, за да се хванем заедно и да изковем съдбата си. Славни са героите, но най-славен е техният завет, защото ни показва какво трябва да правим днес. Покланяме се пред паметта им, но най-добрият начин да ги почетем е да живеем според ценностите им.

Можем да отдадем почит на предците си като останем отговорни граждани. Трябва да се радваме на свободата си, но и да знаем, че опазването и добруването на България зависи от всички нас. Нека всеки ден си задаваме трудните въпроси и търсим честните отговори, за да бъдем достойни за паметта на героите ни.

Вечна памет! Да живее България!", каза кметът Методи Байкушев. Благоевград тържествено отбеляза 148 г. от Освобождението. СНИМКИ: Община Благоевград

В знак на признателност към героите бяха положени и венци, и цветя пред паметника на Гоце Делчев.

В церемонията участие взеха и областният управител Николай Куколев, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, командирът на 3-то бригадно командване полк. Кирил Спаневиков, началникът на Военно окръжие – Благоевград полк. Петър Митев, представители на институции, учебни заведения, граждани. Благоевград тържествено отбеляза 148 г. от Освобождението. СНИМКИ: Община Благоевград

Празничната програма продължи на сцената на пл. „Георги Измирлиев", където творците от НЧ „Арсени Костенцев -1980", с. Изгрев поздравиха жителите и гостите на града, непосредствено след което на нея излезе любимката на публиката в националната селекция на Евровизия 2026 – Mona с изпълнения в стил фолклор, поп, етно и световна музика.