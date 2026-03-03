ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Във Видин тържествено отбелязаха националния ни празник

Валери Ведов

[email protected]

700

Новият областен управител на Видин Иван Иванов се включи във възпоменателните чествания по повод отбелязването на 148-годишнината от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на страната от османско владичество.

Националният празник започна със заупокойна молитва, отслужена от Негово Високопреосвещенство Видинския митрополит Пахомий пред паметника на румънските воини в село Иново, където Иван Иванов и Ирена Николова положиха цветя в памет на героите, жертвали живота си в името на Отечеството.

Пред паметника на „Трети пехотен Бдински полк" областният управител Иван Иванов сведе глава пред героите, загинали за боевете през Руско-турската освободителна война.

Празничният ден продължи с историческа възстановка, посветена на Освобождението на Видин, след което областният управител Иван Иванов отдаде почит към освободителите, поднасяйки цветя пред паметника на опълченците от Видинския край.

