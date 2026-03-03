ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джоргов 10-и в спринта на световното

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22396838 www.24chasa.bg

Моторист загина след удар в кола на Околовръстното на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2984
Полицията е на мястото на инцидента, където загина моторист на Околовръстното на Пловдив в посока Асеновград. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Моторист загина след удар в лек автомобил на околовръстното на Пловдив в близост до "Кукленско шосе". Сблъсъкът е станал в 12,20 часа днес. По първоначални данни става дума за удар отзад. 

Няма други пострадали в катастрофата. 

На място има засилено присъствие от униформени, изясняват се причините за пътния инцидент с поредна жертва на пътя. Районът е отцепен, движението в двете посоки е спряно.

От полицията уточниха, че инцидентът е станал в посока Асеновград и по предварителни данни мотористът се е ударил в задната част на движещ се пред него лек автомобил. Извършва се оглед.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Полицията е на мястото на инцидента, където загина моторист на Околовръстното на Пловдив в посока Асеновград.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите