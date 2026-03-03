Моторист загина след удар в кола на Околовръстното на Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Моторист загина след удар в лек автомобил на околовръстното на Пловдив в близост до "Кукленско шосе". Сблъсъкът е станал в 12,20 часа днес. По първоначални данни става дума за удар отзад.

Няма други пострадали в катастрофата.

На място има засилено присъствие от униформени, изясняват се причините за пътния инцидент с поредна жертва на пътя. Районът е отцепен, движението в двете посоки е спряно.

От полицията уточниха, че инцидентът е станал в посока Асеновград и по предварителни данни мотористът се е ударил в задната част на движещ се пред него лек автомобил. Извършва се оглед.