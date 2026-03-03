Със 110-метров български трибагреник Панагюрище отбеляза националния празник

Със 110-метров български трибагреник за трета поредна година Панагюрище отбеляза националния празник на България. Официалните чествания започнаха на площад „20-ти април" с ритуал по издигане на националното знаме от кмета на община Панагюрище Желязко Гагов, предаде БТА.

След това беше отслужен благодарствен молебен в църква „Свето Въведение Богородично". Пред паметника на генерал Дандевил представители на Исторически музей – Панагюрище произнесоха слово, а членове на Регионален клуб „Традиция" произведоха тържествени залпове.

След това празничното шествие се отправи към Мемориален комплекс „Априлци", където трибагреникът беше положен на Маньово бърдо. Програмата завърши с концерт с участието на Фолклорен ансамбъл „Пирин" – Благоевград.

Днес чуваме ехото на скъсаните вериги на априлската саможертва. Хиляди българи паднаха, за да може България отново да диша. И днес въпросът бие като камбана в съвестта ни- достойни ли сме за нея? В свят, в който граници пак се разместват като земни пластове, а войните идват със сателити и безпилотни сенки - свободата е крехка, чуплива и още по-скъпа, обърна се към своите съграждани по повод националния празник кметът Гагов в официалния си профил във Фейсбук.