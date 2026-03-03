Вижте как отбелязахме Деня на Освобождението (Галерия)

Вижте как бе отбелязан днешният Национален празник - Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март в София, на връх Шипка, във Враца и във Видин през обектива на "24 часа".
София
На връх Шипка
Враца
Видин
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Вижте как бе отбелязан днешният Национален празник - Денят на Освобождението на България от османско иго 3 март в София, на връх Шипка, във Враца и във Видин през обектива на "24 часа".
София
На връх Шипка
Враца
Видин
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!