Трима тежкоранени при вчерашната катастрофа край Пловдив, борят се живота им

Пътували за лечение в Турция, когато тир ги блъска на АМ "Тракия"

Болният от рак мъж е със счупени прешлени, съпругата му е в кома, а дъщерята - с голяма рана на брадичката

В изключително тежко състояние са трима от ранените при вчерашната катастрофа на АМ "Тракия" на 123-и километър до Пловдив, научи "24 часа". Семейството е пътувало от Косово към Турция за лечение на бащата, който е с онкозаболяване.

Около 6 часа сутринта на 2 март ги удря турски тир. Болният от рак мъж е със счупени прешлени, съпругата му е в кома, а дъщерята - с голяма рана на брадичката. По чудо на сина, който е шофирал, му нямало нищо.

"Да тръгнеш за лечение и да те сполети катастрофа е ужасно", коментират запознати с катастрофата.

Пловдивски лекари се борят в момента за живота на пострадалите.