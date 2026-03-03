ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Марк Рюте от Скопие: Има широка подкрепа в Европа ...

Трима тежкоранени при вчерашната катастрофа край Пловдив, борят се живота им

24 часа Пловдив онлайн

УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив
  • Пътували за лечение в Турция, когато тир ги блъска на АМ "Тракия"
  • Болният от рак мъж е със счупени прешлени, съпругата му е в кома, а дъщерята - с голяма рана на брадичката

В изключително тежко състояние са трима от ранените при вчерашната катастрофа на АМ "Тракия" на 123-и километър до Пловдив, научи "24 часа". Семейството е пътувало от Косово към Турция за лечение на бащата, който е с онкозаболяване.

Около 6 часа сутринта на 2 март ги удря турски тир. Болният от рак мъж е със счупени прешлени, съпругата му е в кома, а дъщерята - с голяма рана на брадичката. По чудо на сина, който е шофирал, му нямало нищо.

"Да тръгнеш за лечение и да те сполети катастрофа е ужасно", коментират запознати с катастрофата.
Пловдивски лекари се борят в момента за живота на пострадалите.

