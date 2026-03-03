"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар горя в къща в старозагорското село Змейово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР, съобщи БТА.

По първоначална информация сигнал за инцидента е получен малко след 11:30 часа. На място са изпратени два екипа на Регионална диреция "Пожарна безопасност и защита на населението". Няма данни за пострадали.

Причините за възникване на пожара се установяват.

БТА припомня, че 80 пожара са потушени в страната за изминалото денонощие. Екипите на пожарната са реагирали на 110 сигнала за произшествия.