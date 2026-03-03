Тодор Батков - син отива на изборите като независим кандидат от Смолян

На изборите от октомври 2024 г., Батков-младши се яви като кандидат от гражданската квота на ГЕРБ

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Смолян Тодор Батков-син обяви кандидатурата си за предстоящите парламентарни избори като независим народен представител от 22-ри МИР.

"Обявявам официално, че приех номинацията на уважавани, будни, активни родопчани да бъда независим кандидат за народен представител", каза Батков. Той обясни, че решението е привилегия, но и сериозна отговорност, тъй като през последните 2 години е посетил "десетки населени места в областта" и е разговарял с хората за "техните проблеми и ежедневни трудности".

Кандидатурата му е издигната от Инициативен комитет, в който участват д-р Даниела Дариткова, Радослав Смаилов – педагог и председател на комитета, Анета Шарков – председател на Съюза на инвалидите в Смолян, Борис Сираков – кмет на село Левочево, Елмира Косова – учител, Добри Анчев и Свилен Кидиков.

Радослав Смаилов съобщи, че документите за регистрация на кандидатурата са подадени в РИК. Според него Батков познава проблемите на хората в региона, общува пряко с тях и е близо до ежедневните им нужди. "Имаме нужда от представител, който да бъде чут от трибуната и да отстоява интересите на Родопите", допълни Смаилов.

Батков каза, че е получил предложения от политически партии и коалиции да оглави техни листи, но ги е отказал, защото не срещнал "твърд ангажимент към Родопите". По думите му приоритетите в програмата, която предстои да бъде представена официално, ще бъдат насочени към подобряване на инфраструктурата в област Смолян, достъпа до здравни и социални услуги, както и създаване на условия за задържане на младите хора в региона. Той отбеляза, че лошата пътна мрежа затруднява достъпа до редица населени места и възпрепятства инвестиции и развитие на туризма.

"Не ми е на всяка цена да вляза в парламента, искам да съм полезен на хората в Родопите", каза още той.