Туроператори: Добруджанци търсят все повече екскурзии в страната

„Продължава интересът към екскурзии по повод културни събития в различни градове в страната. Последната група беше за фестивала „Кукерландия" в Ямбол. Много голям интерс има и към изложения, свързани с регионална кулинария – на сланината, на сливата, на ракията и т.н..Допълнителен стимул е, че общините предлагат и богата съпътстваща програма", заяви Зорница Рашева от туроператорска фирма в Добрич.

Оттам казват още, че е траен интересът за кратки екскурзии в страната за посещение на природни забележителности и исторически паметници. „Общините имат полза да развиват такива изложения, хората изпитват нужда да опознаят България и историята й. Това е голяма ниша и за бизнес, и за патриотизъм", добавя Рашева.

„Румъния може да бъде пример за развитие на културен, исторически, тематичен туризъм. От нашата практика мога да посоча как за няколко години град Крайова буквално „избухна"в туристическите класации с коледните и великденските базари, наред с Букурещ и Сибиу. От миналата година много голям интерес има и към коледните базари в Галац и Браила. Тази година град Яш ще прококира за Великден", обяснява специалистът „И нашите градове могат да станат центрове на кратковременни изложения, които да събират туристи и от страната, и от чужбина. Този вид туризъм привлича хората", обяснява Рашева.