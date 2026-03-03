Даниел Панов: Трети март е ден на идеала за свобода и обичта към България

Трети март е ден на идеала. Идеалът за свобода. И на обичта към България. Именно обичта към нашата родина и вярата крепиха нашия народ. За да се родят от него, от българския народ, най-великите ни национални и духовни водачи. Героите, които с живота си постигнаха безсмъртие в името на едно - свободата. Нека обичаме България, нека обичаме своя град - Велико Търново.

Нека тази обич предаваме на децата и младите хора. Нека те знаят, че носят частица от безсмъртието на Левски и Ботев. Че народът ни има свой език, носещ вековна мъдрост и знание. Че живеят в историческата и духовна столица на България- Велико Търново. За да растат горди и да разпалват огъня на българския дух.

Това бе празничното послание на кмета Даниел Панов към великотърновци на националния празник.

За 148 години Свобода пред Общината с военен ритуал бе издигнато българското национално знаме.

Заедно с председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов Панов връчи Академичната награда "Трети март" на Община Велико Търново - носител за 2026-а година е курсант Иван Бозов, отличник от НВУ "Васил Левски".

С рецитал "България - моя древна страна" учениците от ПМГ "Васил Друмев" Кристина Енчева, Денислав Савов и Данимира Маркова поздравиха гражданите за празника.

Тържественият марш на почетна рота от Военния университет създаде особена тържественост и бе аплодиран от събрали се.

Около паметника "Майка България" беше разположена и изложба с оръжия от Руско-турската освободителна война, която беше подредена от Клуб "Традиция". От НВУ "Васил Левски" бяха осигурили изпечен на място хляб и специално приготвен войнишки боб.