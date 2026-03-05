За Gen Z войната е сериал, но знаят как да сменят канала

Цинични, крайни и недостатъчно добре информирани, те поне знаят кога виждат истината онлайн

Те са първото поколение, което не вярва на старите пропагандни номера

Gen Z са първото поколение, което отказа да вярва на старата пропаганда и може да си направи селфи с атомна гъба за фон, но ще е с ясното съзнание, че истинският свят няма нужда от филтри, а от разум. И докато ние се чудим дали техните мемета не са твърде цинични, те вече са разобличили поредната лъжа, платени опити за пропаганда и AI генерирани видеа.

Начинът, по който възприемат геополитиката и войната е коренно различен от всичко, което сме виждали досега. Те не чакат вечерните новини, не се доверяват на традиционните медии, а преживяват конфликтите в реално време през екраните на телефоните си. За това поколение хуморът може би не е признак на безразличие, а защитен механизъм. Когато светът сякаш излиза извън контрол, меметата, кратките

клипчета и смешните постове в социалните мрежи са начин да се справят с притесненията си

В момента в платформи като Тикток, Х (Туитър), Инстаграм и т.н. трендовете са пряко свързани с военните действия в Близкия изток. Тренди са клипчета от сорта на WW3 outfit inspo ("какво бих облякъл, ако съм на фронта"), или коментари като "бих отишъл на война само ако има wi-fi и обезмаслено мляко". За младите със сигурност е странно, скролвайки в някоя от социалните мрежи, да гледат кадри как дрон се разбива в "Бурж ал Араб", и след това да се зачетат в готварската рецепта на някой инфлуенсър.

Мнозина наричат Gen Z най-несериозното поколение и в случая това определение май им подхожда. Те не просто игнорират новините, те ги превръщат в причина за забавление. Така се създава едно поколение, което е напълно неспособно да реагира при реална криза, да не търси факти и най-сериозният му източник на информация да е някое 15-секундно видео.

Един от интересните и новосъздадени глаголи е "дуумскролинг" (от англ. дуум – гибел, и скролинг – гледане на клипчета едно след друго). Товаа е състояние, в което се вторачваш в телефона си и не спираш да следиш лоши новини, въпреки че това те кара да се чувстваш ужасно.



Мозъкът ни е програмиран да търси

заплахи, за да оцелее



В миналото прадедите ни са дебнели за хищници, опитвайки се да си набавят храна, а днес това е заменено със следенето на достоверни и не чак толкова клипчета в ТикТок. Това е парадоксът на поколение Z – те не вярват на официалните институции, но всяко едно видео, което изглежда достатъчно автентично, е крайната истина за тях. След разтърсващите събития, които се случиха в Близкия изток, за младите социалните мрежи се превърнаха в основен източник за проследяване на ситуацията в реално време. Това обаче доведе и до множество различни мемета, клипчета и постове, които по-скоро подценяват сериозността на случващото се в момента. Момичета в розови клинчета така наречените pilates girlies, които държат автомати, спасени граждани на Дубай в огромен надуваем пояс, брандиран с логото на скъпа марка, или #GenZ по време на WW3 са най-гледани онлайн.

Психолозите обясняват това като опит за контрол на ситуацията. Когато светът изглежда хаотичен и плашещ, ти си просто жертва, но когато вземеш същия този плашещ кадър и му добавиш музика, филтър или ироничен надпис, вече не си пасивен наблюдател, а активен разказвач. Психологията на бързото бълване на абсурдно съдържание онлайн работи като вентил. Младите раздробяват голямата трагедия на малки смешни парчета. Ако можеш да се подиграеш на нещо, ти вече може би не се страхуваш толкова много.

Gen Z са родени в дигитален свят и имат вроден усет за фалшивото

докато по-възрастни споделят в групи във фейсбук някоя AI генерирана снимка на плачещо дете в развалини, младите вече са открили поне 10 технически грешки в изображението. Именно това доведе до критики към Обединените арабски емирства да внушат чрез социалните медии, че са недосегаеми и че всичко там е под контрол.

Под хаштагове като #Dubaisafe инфлуенсъри заливат мрежата с кадри на спокойни кафенета, улици и слънчеви сгради. Младите потребители масово коментират, че

зад тази стерилна безопасност стои мощна държавна машина за имидж

която купува мълчанието на създателите на съдържание. И докато кратките клипчета, които се пускат от Дубай, са слънчеви и показват една може би фалшива реалност, в другия край на света – съседна Сърбия, съдържанието отиде в друга крайност. Млади инфлуенсъри създават видеа, в които критикуват управляващите и съвсем открито казват, че не се чувстват спокойни в държавата си. Това показва, че колкото и несериозни да са Gen Z, те могат да превърнат платформите в автономни генерални щабове. Там колективната проверка на факти и ироничният отказ от паника са единствената им реална броня срещу опитите за манипулация. Критиката към тях със сигурност ще остане, но в този техен нихилизъм се крие тяхната най-голяма сила.

Пример от нашите ширини е публикацията на "Не!Новините", в която се отбелязва, че Доналд Тръмп официално е поканил българската поп звезда Дара да заеме мястото на Иран в световното първенство по футбол. В сатиричния текст се посочва, че макар певицата да няма опит във футбола, нейният екип не може да откаже, ако поканата идва от хора с безупречен морал. Колкото и нереално да звучи имаше хора, които наистина повярваха на това, но те не бяха от поколението Z.

С други думи, няма как да се направи извода, че

липсата на критично мислене е само при младите

Докато Gen Z се шегуват с апокалипсиса, техните родители и баби редовно влизат в капаните на най-плоската пропаганда. Младите може да третират войната като "Нетфликс" сериал, но те поне знаят как да сменят канала когато картината е фалшива