"Мога да си го позволя", казвал Летящия Виктор за шофирането си 15 минути преди да убие д-р Иса Али

Забил се в автобуса със 163 км/ч, а трябвало да се движи с под 79, за да може да спре

Многобройни молби да намали скоростта са отправяли пътниците в колата на 21-годишния Виктор Илиев 15 минути преди той да се забие в автобус 3 от нощния градски транспорт в София и да убие сирийски лекар. Вместо да се вслуша в тях, той просто махвал с ръка и отвръщал: “Мога да си го позволя”, става ясно от обвинителния акт срещу младежа. Авторът на най-зрелищната катастрофа за 2025 г. ще се изправи скоро пред Софийския градски съд.

Виктор взел книжка само 14 дни преди фаталната катастрофа, станала в 1,45 ч на 15 август м.г. Минал изпита по кормуване от раз, но първия път е скъсан на листовките. След катастрофата беше разпоредена проверка на школата, в която се е обучавал. Дори бе пуснато видео от изпита му, но на него той кара разумно. До катастрофата успява да натрупа 6 глоби, още 8 са отпреди да има книжка. Само една е за превишена скорост - от октомври 2024 г. Тогава автомобил, собственост на Илиев, е заснет на “Тракия” със 168 км/ч - превишение от 28 км/ч. Фишът му е издаден като собственик, а не шофьор и му е връчен през през февруари 2025 г. Илиев не е посочил да е карал друг.

След като получил книжката си, е хващан два пъти без пожарогасител и аптечка, глобяван е за говорене по телефон и че кара без колан. При тези нарушения няма отнемане на точки. Повечето нарушения са с неговата кола, но не и катастрофата, при която загина сирийският лекар д-р Иса Али.

Вечерта на 14 август около 23 ч Илиев взел аудито - RS 5, на братовчед си Петър Георгиев. Помолил го за колата, като му казал, че неговата е в сервиз. Дори му обещал да кара бавно. Аудито му трябвало, за да се види с Веса Александрова, на която по-рано се обадил.

Между 1 и 1,30 ч, вече 15 август, Виктор бил в столичния кв. “Факултета”, където живее. Искал да се похвали с аудито пред Веса. С нея били Емил Емилов и Севда Крумова. Емилов седнал на мястото до шофьора, Александрова на задната дясна седалка, а Крумова - отляво. Виктор бил зад волана и карал изключително бързо, а всички го молели да намали, защото ги било страх от безразсъдното му шофиране. Вера няколко пъти му напомнила, че това е опасно, но Илиев продължил. Дори вдишал балон с райски газ, а бутилката, от която се пълни, била в скута му. “Мога да си го позволя”, бил единственият отговор на молбите.

След като завил надясно от бул. “Тодор Александров” по бул. “Контантин Величков”, Илиев напълнил втори балон с райски газ.

Хванал го светофарът на кръстовището на бул. “Александър Стамболийски” и “Контантин Величков”. Когато светнало зелено, натиснал газта. Карал с около 200 км/ч към бул. “Възкресение” в дясната лента на булеварда, а отляво му били трамвайните релси. Докато хвърчал, вдишал втория балон. Близо до бензиностанция “Еко” - на 400 м от мястото на удара с нощния автобус, се разминал на сантиметри с такси, наложило се да мине в лявата лента, за да не се ударят. Заради опасността Емилов бързо си сложил колана. След изпреварването Илиев се върнал в крайна дясна лента, откъдето трябвало да завие по бул. “Възкресение”.

Часът бил 1,45, а шофьорът на рейса Стефан Петров (виж карето) чакал на червено на бул. “Възкресение”. Бил в дясната лента, искал да завие наляво. Илиев го е виждал, става ясно от обвинителния акт. Той карал с 200 км/ч и нямало как да спре. Това щяло да е възможно при скорост, по-малка от 79 км/ч.

Той обаче изобщо не натиснал спирачката, а опитал да завие на червено и не успял. Продължил направо, разбил двете метални решетки на острова на трамвайната спирка, която е по средата на бул. “Възкресение”, а от сблъсъка с бордюра, колата намалила до 163 км/ч. Тя отскочила от тротоара и се забила в средата на автобуса.

В него единствен пътник бил д-р Иса Али, който от 40 години живеел в България. Завършил е медицина у нас. Вечерта на инцидента д-р Али тръгнал към летището, за да посрещне семейство. След това телефонът на 60-годишния мъж звъннал с молба за помощ. Тръгнал с нощния автобус, защото не можел да си позволи такси.

В 1,46 ч през нощта обаче аудито с Виктор Илиев се забива в автобуса, а д-р Али завинаги остава на 60 години. С тежки травми от удара са шофьорът Стефан Петров, контрольор в рейса и двете момичета в колата. Илиев се отървал с лека мозъчна контузия, травми на гръбначния стълб и гръдния кош. Емилов, вероятно заради колана, е добре и веднага отива да търси помощ.

Пристигналите на място полицаи тестват Виктор за алкохол и дрога, пробите са отрицателни.

Райският газ не е отчетен - не се води наркотик. Илиев е откаран в болница за преглед, където е под стража. На 17 август го водят с белезници в съда по болничната му пижама, а Софийската градска прокуратура иска да остане в ареста. Илиев явно не разбира за какво е в съдебната зала, защото пред магистратите казва “Искам да ме помилвате”.

Той е даден на съд за катастрофата и е подведен под отговорност за евентуален умисъл при убийството на д-р Али и четири средни телесни повреди. Може да получи от 13 до 20 години затвор или доживотен. Не е давал обяснения по разследването, но иска да си признае вината. Съдът не е длъжен да редуцира присъдата му с 1/3, тъй като става дума за умисъл, а не за непредпазливост. Той ще трябва да плати стойността на аудито, защото е на братовчед му. Ако беше негово, щеше да бъде отнето в полза на държавата.

Смекчаващ вината му факт е, че е с чисто досие. Доста повече са нещата, които влошават ситуацията му. Сред тях са молбите на пътниците да намали, многото глоби и дори райският газ. Самата катастрофа пък става със 163 км/ч, което е повече от 3 пъти над позволеното - 50 км/ч.

Делото е поверено на съдия Даниела Борисова и още не е насрочено.