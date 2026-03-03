Вижте кои партии и коалиции се регистрираха в ЦИК досега, крайният срок е 4 март

Още 2 партии и 2 коалиции са се регистрирали за участие в изборите на 19 април пред ЦИК в предпоследния ден за това. Крайният срок за това е 4 март (сряда).

До вчера документи пред ЦИК бяха внесли 10 партии и 8 коалиции, сред които ГЕРБ-СДС, БСП-Обединена левица, ДПС, "Възраждане", "Величие" и АПС.

Вчера в избирателната комисия се регистрира и коалиция "Прогресивна България" на подалия оставка президент Румен Радев. Тъй като нямаше време да регистрира своя партия, след като обяви, че си тръгва от президентството на 19 януари, Радев използва мандатите на 3 партии: "Социалдемократи" на Елена Нонева, "Нашият народ" на кмета на Кричим Атанас Калчев и на "Социалдемократическа партия" на Тодор Барболов.

Това са партия "Правото", която спечели изборите на 27 октомври 2024 г. в затвора в Бобов дол, и подкрепи протестите срещу приемането на еврото, както и партия "Нация", които също искат да бъде "преосмислено участието на България в ЕС". Едната коалиция е "Сияние", водена от бащата на Сияна Николай Попов. В нея влизат още ВОЛТ на Настимир Ананиев, която напусна "Продължаваме промяната" , подкрепа има и от сдружение "Ангели на пътя". Другата коалиция е "Антикорупционен блок", в чийто състав влизат партиите "Единение", "Зелено движение", "Средна европейска класа" и "Ние идваме".

Коалиция "Трети март" се появи сред регистрираните, но все още няма информация от ЦИК кои са участниците в нея.

Ето и кои са всички регистрирани досега:

коалиция МОЯ БЪЛГАРИЯ

коалиция ГЕРБ-СДС



партия СЪПРОТИВА



партия ИМА ТАКЪВ НАРОД

партия НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА



партия ВЪЗРАЖДАНЕ

партия ВЕЛИЧИЕ

коалиция ТРЕТИ МАРТ

партия НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НЕПОКОРНА БЪЛГАРИЯ

партия ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ

коалиция СИНЯ БЪЛГАРИЯ

партия ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

коалиция БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА

партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ

партия БЪЛГАРИЯ МОЖЕ

коалиция АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

коалиция ВЪН ОТ ЕС И НАТО

партия ПРАВОТО

коалиция СИЯНИЕ

партия НАЦИЯ

коалиция АНТИКОРУПЦИОНЕН БЛОК