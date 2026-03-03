Румен Радев се появи до водач на ГЕРБ, Бойко Борисов слага кметове начело

Живко Тодоров, Димитър Николов и Даниел Панов се включват в изборите, след това отново се връщат като управници на Стара Загора, Бургас и Велико Търново

Националния празник 3-и март избра бившият президент Румен Радев, за да се появи за първи път публично в България от 13 дни насам. Отиде на честванията в Стара Загора - по покана на нейните граждани, както сам обяви, и застана начело на шествието заедно с кмета на града Живко Тодоров, който е един от най-емблематичните политици на ГЕРБ.

Ден по-рано изпрати доскорошните си секретари Гълъб Донев и Димитър Стоянов да регистрират коалицията му “Прогресивна България” за вота на 19 април. Двамата са съпредседатели и представляващи коалицията, а името на Радев не фигурира в ръководството ѝ, личи от регистрацията в ЦИК.

Предишното му публично появяване бе пред Паметника на Васил Левски в София на 19 февруари. Тогава той разговаря и се снима със симпатизанти. Иначе от напускането си на “Дондуков” 2

предпочита да общува главно с фейсбук статуси

До 3 март в Стара Загора, когато нястоя, че хората не трябвало да разпиляват гражданската енергия в гласуване за други борци с олигархията, а за неговата “Прогресивна България”, за да не се стигне пак до раздробен парламент.

Живко Тодоров, до когото Радев застана на празника в Стара Загора, пак ще е водач на листата на ГЕРБ в района. Освен него начело на листи ще застанат и кметовете на Бургас Димитър Николов и на Велико Търново Даниел Панов.

Този подход Бойко Борисов избра и на парламентарния вот през 2024 г., когато ГЕРБ спечели първото място и излъчи правителството на Росен Желязков. След изборите кметовете останаха в креслата си, а депутати станаха подгласниците им. Листите на ГЕРБ трябва да са окончателно готови до 17 март - крайният срок за подаването на имената в РИК.

Това важи и за тези на Радев, по които все още се работи, както призна самият той при посещението си в Стара Загора.

Както “24 часа” писа, вероятно самият той ще води в т.нар. лидерски 25 МИР в София. И така ще се изправи в пряк двубой с Бойко Борисов, който традиционно повежда депутатската листа на ГЕРБ в района.

В 24-и МИР в столицата пък се очаква Радев да заложи на бившия капитан на националния отбор по волейбол и баща на новите звезди в него Владимир Николов.

В листите вероятно ще е и бившият зам.-кмет по финанси на София Иван Василев, който

напусна екипа на Васил Терзиев

преди месеци.

Сигурни водачи са още Димитър Стоянов, който вероятно ще е първи в Хасково, и Гълъб Донев.

За тези избори Радев прибегна до подхода “партии под наем”, тъй като няма достатъчно време да регистрира собствена. Преди него с малки и неизвестни партии като мандатоносители изборите спечелиха Симеон Сакскобургготски през 2001 г. и Кирил Петков и Асен Василев през 2021 г.

Коалицията на Радев е съставена от ПД “Социалдемократи” (то бе част и от мандатоносителите на “Продължаваме промяната”), Социалдемократическата партия и “Движение Нашият народ” на кмета на Кричим Атанас Калчев. Последната партия допреди месеци се казваше “Нашият град”. При създаването си през 2007 г. тя подкрепи кандидатурата на Кирил Йорданов за пореден мандат като кмет на Варна. През 2011 г. се оказа, че сред подписите на граждани, които е подала, има фалшиви. А на последните местни избори от “Нашият град” за кметове се кандидатираха свързвани с Радев имена като Стефан Сабрутев в Смолян.