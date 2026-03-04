Втори опит за по-високи втори пенсии

Втори опит да се въведат мултифондовете, които ще доведат и до по-високи втори пенсии, ще направят депутатите в четвъртък. Те се провалиха миналата седмица, защото Венко Сабрутев от ПП-ДБ поиска да отпаднат текстовете за инвестиции в инфраструктурата и тези за ББР. И до окончателно гласуване на промените тогава не се стигна.

С тях ще се въведе дългоочакваната от гражданите възможност пенсионноосигурителните дружества да им предлагат по-висока доходност, което ще доведе и до по-висок заместващ доход от капиталовите фондове.

Основният момент е въвеждането на мултифондовете. Така всеки универсален фонд щеше да има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен. В динамичния подфонд се предлага да влизат хората до 50 г. Предлага се това да става служебно, освен ако човек изрично не поиска да е в по-консервативен подфонд. След 50 г. хората трябва да бъдат прехвърляни към балансиран подфонд. А 3 години преди пенсия всички трябва да влизат в консервативен фонд, където в акции ще могат да са само 25% от активите. Това според предложението трябва да са единствените осигурени, които няма да имат право на личен избор на подфонд.

С промените се дава възможност за разширяване на българския капиталов пазар чрез диверсифициране на инвестициите на пенсионните дружества и те да могат да участват с до 10% от активите си във важни публични държавни или общински проекти от образователната, социалната, жилищната, културната, ВиК, цифровата, железопътната, пътната, пристанищната инфраструктура, посочват вносителите. Към момента пенсионните дружества управляват активи от близо 16 млрд. евро. Около 70% от тях се инвестират в чужди икономики, тъй като българският капиталов пазар не им предлага достатъчно възможности.

Симулациите на Комисията за финансов надзор показват, че при максимално консервативен подход доходността на мултифондовете е до 6% на годишна база, като е отчетена инфлацията и при едва 3% увеличение на работната заплата. Така новата система ще позволи доста по-висок коефициент на заместване на дохода с втората пенсия - до 21,4%, при 12,5% сега. Това означава, че при 3595 евро заплата допълнителната пенсия ще е 763,50 евро.