Решават дали Милена, Кичка Бодурова и още 40 музиканти да получат 256 евро пожизнени пенсии

42-ма музиканти да получат пожизнени пенсии в размер на 256 евро на месец - това ще обсъжда парламентарната комисия по култура в четвъртък. Проекторешението е внесено от Тошко Йорданов от ИТН и от Любен Дилов и депутати от ГЕРБ.

КИЧКА БОДУРОВА

В списъка са певците Милена Славова, Кичка Бодурова, Милица Божинова, Диана Дафова, Роза Караславова, Ивелина Балчева, Искрен Пецов, композиторът Иван Кутиков и др. Както и музиканти, минали през годините през групите “Щурците”, “Сигнал”, “Атлас”, “Тангра”, “Импулс”, “Медикус” и др.

Отделно се предлагат пожизнени 179 евро на месец за Даниела Кузманова като помощник-режисьор на легендарната ФСБ и още трима тонрежисьори.

Преди 2 години Народното събрание гласува пожизнени пенсии от 500 лв. месечно за 107 легенди на българската естрада, сред които Стефка Берова, Йордан Марчинков, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Камелия Тодорова, братя Аргирови и др.

А миналия февруари се прие пожизнено да се изпащат 700 лева на месец на дейци на културата, сред които Владимир Пенев, Ели Скорчева, Марта Вачкова, Антон Радичев, Рада Москова и др.