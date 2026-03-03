Йотова на приема за 3 март: Родителите ни дадоха привилегията да живеем в мир, ние трябва да оставим мир

Целият дипломатически корпус уважи новия държавен глава във Военния клуб

За нас националният празник е празник на българската свобода. Няма българско сърце и душа, която днес да не трепти със силата на българските герои, оставили кръвта и костите си. Паметниците днес са нашите свидетели, те не са само паметници от гранит и камък, те са свидетели за величието, свидетели за славата. С тези думи започна словото си президентът Илияна Йотова на приема си по случай националния празник Трети март във Военния клуб тази вечер.

Гости на тържеството бяха премиера Андрей Гюров, патриарх Даниил, министри, депутати, журналисти. Целият дипломатически корпус уважи официалната изява на новия държавен глава. Вероятно и списъкът, по който Илияна Йотова е поканила гостите, на които държи е бил разширен, защото и за първи път военният клуб се оказа тесен..

Министрите от служебния кабинет слушат словото на президента Илияна Йотова. Снимка: Георги Палейков

"В историята на всеки един народ има много дати. За нас 3 март е свещената дата, ние сме избрали своя национален празник в ден, в който говорят за мир и за примирие. Денят от Сан Стефано преди 148 години - ден, в който отново се роди България, не само на политическата карта на света, тя възвести волята, куража, силата, желанието за своя държава на един народ, който 5 века тънеше в мъченичество. За това този ден за нас е свят", каза още президентът. Десетки гости бяха на приема във Военния клуб Снимка: Георги Палейков

Йотова добави, че в тревожното и опасно време, в което живеем, всеки отново притегля за себе си думата свобода.

"Най-важно е да бъдем свободни вътре в себе си. Тогава сърцата и душите ще се отворят за добродетелите, за ценностите, които ни правят хора. И днес нашият призив е да върнем стойността на дипломацията, стойността на човешките права по целия свят, стойността на мира. Това е нашата голяма отговорност. Родителите ни направиха така, че да пораснем достойни хора, но те ни дадоха нещо изключително важно - огромната привилегия и щастие да живеем в свят на мир. Това е днес нашата отговорност към децата и към внуците. Трябва да завещаем мир, трябва да завещаем спокойствието и възможностите те да се развиват - всеки според своя талант. Няма кауза, която да оправдае, че в последните години се раждат деца, които не знаят друго, освен пепелището на войната. Трудно е по силите на един човек, това е по силите на всички нас, където и да сме по света", заяви държавният глава. Правосъдният министър Андрей Янкулов и вътрешният Емил Дечев на приема по случай националния ни празник Снимка: Георги Палейков

"Нека този ден е символът, който България представя на света. Датата 3 март да бъде пространство, в което хората ще си подадат ръка от всички краища на света, за да има бъдеще за децата ни, за да има просперитет. Да могат да се радват в света, в който живеят, да има повече блясък в очите им, повече усмивки, и най-вече надежда". С тези думи завърши словото си Илияна Йотова и благодари на гостите за уважението не само към организаторите, но и към всички български институции.