Мъж от Първомай преби жена си и извади нож, заплаши да я убие, ако се оплаче

Нападнал я в Деня на любовта

50-годишен мъж от Първомай преби жена, после взе кухненски нож и й нанесе порезна рана на лявата ръка. След това я заплаши, че ако се оплаче в полицията за побоя, ще я убие.

Това се е случило в Деня на любовта - на 14 февруари т. г. Побойникът бил задържан и изкарал 72 часа в ареста. Изправен пред Районния съд в Първомай, признал вината си и договорил присъда от 4 месеца условно с изпитателен срок от 3 години. Ще трябва да плати и разноските по делото от 130 евро.

Мъжът е осъждан и преди, но вече е реабилитиран.