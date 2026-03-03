ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фон дер Лайен и Зеленски обсъдиха тръбопровода "Др...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22399825 www.24chasa.bg

Намериха човешки кости край село Понор

3792
Снимка: МВР

Намерени са човешки кости в района на село Понор, община Костинброд, в близост до бившето поделение, според източници на NOVA. Останките все още не са идентифицирани.

Към този час не е поискано извозването им.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Снимка: МВР
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите