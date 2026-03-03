Намериха човешки кости край село Понор

Намерени са човешки кости в района на село Понор, община Костинброд, в близост до бившето поделение, според източници на NOVA. Останките все още не са идентифицирани.
Към този час не е поискано извозването им.
