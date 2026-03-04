Българи, заклещени на Малдивите: Цените скочиха тройно заради конфликта в Близкия изток

Проблемите на българи, заклещени на екзотични места заради войната в Близкия изток продължават. Десетки наши сънародници не могат да се приберат заради затворените въздушни пространства.

Ивелина и Станислав трябва да летят от Малдиви през Дубай към София. Но заради конфликта не могат да се приберат.

"Държим връзка с други българи, които са тук. Имаше вариант да се приберем през Банкок, но полетите са отменени. Никой не ни помага, ние сами се оправяме. Приемаме, че приоритет са засегнатите места, като Дубай и другите. Първоначално ни казаха, че ще летим на 6 март. Сега се отложи за 7, но...", разкрива двойката, която е на меден месец на Малдиви.

"Цените скачат постоянно, възползват се от ситуацията, но нямаме избор, нощувка от 50 долара, скача тройно, хотелите са пълни. може да откажат резервации, напливът е голям. Планът ни е ден за ден. Трябва да напуснем този хотел, и да търсим друг, така до 7" коментира още двойката пред bTV.

"Наши сънародници ще летят до Сингапур и оттам за София. 5 хил. евро струва за двамата. Престоят на Малдиви не е приятел, Не сме на ризорт, или на друго място. А в столицата с местните. Повярвайте ми, не е много приятно. Нямаме комуникация с авиокомпанията. не можем да стоим тук до безкрай", добави още двойката.