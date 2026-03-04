Силвия Георгиева: Да нямаме приет бюджет в началото на годината вече не е изключение, а правило

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Това да нямаме приет бюджет в началото на годината вече не е изключение, а правило, заяви Силвия Георгиева, директор на Националното сдружение на общините в Република България от в предаването "Денят започва" по БНТ и добави, че общините правят, каквото могат.

Бавят се плащанията по общинската инвестиционна програма, която се финансира от държавния бюджет програма там има забавяния, каза тя.

"По-добре вървят проектите по плана за възстановяване и устойчивост, там всички проекти вървят", поясни тя.

"Общините и областните управители са в постоянна комуникация, нас не ни интересува кой е областния управител, а и той и кмета да действат според закона и да спазват реда", заяви тя.

На въпрос готови ли са изборите отговори, че вече имат достатъчно опит, след като им се налага да организират избори по около два пъти годишно.

"Не се усеща нагаждане към някаква нова ситуация", отговори тя на въпрос дали общините са в изчакване на някаква нова власт и добави, че общините не спират да работят.

"Кметовете са политически лица, но са длъжни постоянно да работят, затова и доверието към местната власт е високо", допълни тя.