Вижте състоянието на пътищата тази сутрин

Изтича срокът, в който партиите и коалициите подават заявления в ЦИК за участие в изборите

Бюрото в ЦИК, където трябва да се регистрират партиите СНИМКА: Йордан Симеонов

Срокът, в който партиите и коалициите могат да подават заявления в Централната избирателна комисия (ЦИК) за регистрация за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април, изтича в 17,00 ч. днес. Това се посочва в хронограмата за изборите.

До вчера следобед 22 формации бяха подали документи за участие в изборите.

Изтича и срокът, в който ЦИК трябва да регистрира партиите и коалициите за участие в изборите. До днес ЦИК следва да определи условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

