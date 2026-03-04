75 българи в Салала чакат коридор, за да си тръгнат от Оман

Голяма българска група от около 75 души е блокирана в Салала (Оман) след старта на военните действия в Близкия изток. Това разказа Мариян Кирилов, който заминава на организирана почивка със съпругата си, когато напрежението в региона води до ограничения във въздушния трафик и несигурност около полетите. В хотела, в който са настанени, има общо 9 българи, а иначе цялата БГ група е от 75 души. . Създадена е чат група за координация. „Всеки ден презаверяват престоя ни с още по един ден и казват: ''Очакваме информация'', разказва Мариян пред Нова телевизия.

„Живеем сравнително добре. Тук е спокойно. Настанени сме в хотела. Но от друга страна се притесняваме поради неизвестността кога ще се приберем обратно", разказа Мариян Кирилов.

По думите му към момента няма яснота кога точно ще могат да излетят. „Сега още нямаме никаква конкретна информация за обратен полет", допълва той.

Семейството е част от организирана група туристи. „Ние сме тук на организирана почивка от туроператор. Фирмата има представител тук заедно с нас, който обаче е в друг хотел. Поддържаме постоянна връзка с него", обяснява Кирилов.

Най-голямото притеснение на групата е противоречивата информация. „Основното ни притеснение е, че получаваме разнопосочна информация от него и от медиите в България", казва той.

Летището в района работи частично. „Има вътрешни полети и няколко международни през последните два дни. Туристи от други държави, като Полша и Чехия, си заминаха от нашия хотел. Тоест, оперира летището, но това, което постоянно получаваме като информация, е, че няма коридор", обяснява той.

По думите му от една страна се съобщава, че ще бъде изпратен самолет от България, а от друга - че вече има самолет на място, който „не може да излети, защото няма коридор".

От началото на кризата групата живее в постоянна готовност. „От първи сме в готовност - със събрани куфари и чакаме някаква информация", казва Кирилов.

Въпреки напрежението, условията са нормални. „Имаме подслон, храна, условията са нормални. Под напрежение, но без проблеми", споделя Мариян. Туроператорът удължава престоя за своя сметка. „От нас не са изисквани плащания", уточнява той.

Дните минават в очакване: „Сутрин закусваме, след това очакваме информация какво ще се случи. Към 12 часа трябва да презаверим картите си за стаите и след това може спокойно да се разхождаме из комплекса".

Навън няма ограничения. „Няма проблем, разхождаме се, ходим на плажа", допълва той.