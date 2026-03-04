Грандиозно светлинно шоу превърна 3 март в незабравим празник в Стара Загора

Хиляди се включиха в празничните прояви за Трети март в Стара Загора. Сред гостите беше и президентът Румен Радев /2017-2026 г./. Много от гражданите извървяха пътя на 300-метровия трикольор от центъра на града до Мемориален комплекс "Бранителите на Стара Загора", съобщиха от общината.

Тъкмо там привечер беше кулминацията на празника с впечатляващия 3D мапинг спектакъл „Памет". Той бе посветен на Стара Загора и неговата хилядолетна история. Върху внушителната фасада на Мемориалния комплекс оживяха картини от миналото, пресъздадени чрез силата на съвременните визуални технологии. Архитектурата се превърна в сцена, а монументът – в жив разказ за гордостта, устойчивостта и непреходния дух на старозагорци. Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и президентът Румен Радев /2017-2026 г./ се поклониха заедно пред паметта на героите на мемориалния комплекс "Бранителите на Стара Загора". Снимка: Община Стара Загора

Уникалният спектакъл съчета видео 3D мапинг, светлина, оригинална музика и въздействащ глас зад кадър, за да представи историята не просто като хронология от събития, а като емоционално пътуване през идентичността и завета на народа ни.

Разказът се „ражда" отвътре – от камъка, от формата, от самия монумент. Фасадата се превърна в платно, върху което оживяха образи, символи и послания, докоснали сърцата на присъстващите и превърнали вечерта в незабравимо преживяване – среща между история и технологии, между памет и бъдеще.

Зад проекта стои MP-STUDIO – едни от пионерите в областта на видеомапинга в Европа, с впечатляващо международно портфолио и значимо присъствие по целия свят.

Спектакълът бе създаден специално за община Стара Загора и финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Националния фонд „Култура".