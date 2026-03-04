Десислава не хареса коалицията на Румен Радев: Мене ме нема в целата схема

Озадачаващ пост в социалната мрежа фейсбук, с който изразява неодобрението си за коалицията "Прогресивна България" на съпруга си Румен Радев пусна Десислава Радева късно през нощта на 3 март.

"За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!", написа тя и придружи поста си с логото на коалицията на бившия президент.

Само преди два дни Румен Радев регистрира за изборите коалицията "Прогресивна България". За мандатоносители той избра две малки социалдемократически партии и "Движение Нашият народ" с лидер кмета на Кричим Атанас Калчев. Именно последната партия е с доста спорно минало. Допреди месеци тя носеше името "Нашият град" и възникна първоначално през 2007 г. като подкрепи бившия кмет на Варна Кирил Йорданов. Партията често в публикации е свързвана с икономическите интереси на мощна групировка.

Коалицията на Румен Радев е със съпредседатели неговите най-близки сътрудници в президентството Гълъб Донев и Димитър Стоянов.

Не е ясно кого има предвид Десислава Радева под "онзи, на когото името не бива да се споменава", но се появиха подозрения, че има предвид Николай Копринков - бившият кмет на с. Труд, който също бе секретар на Радев в президентството.

"Онези, на които името не бива да се споменава" е по " Селото" (The village) 2004, иначе и аз пожелавам успех, пише като коментар под поста Невена Демерджиева. А Десислава Радева отговаря уклончиво: Възможно е.

"Ако не е фейк е краят на една измама ! Едно е пътят на коприната, друго е на копринката", включва се в дискусията и бившият депутат Христо Монов, който е част от русофилските движения в България. Десислава Радева е лайкнала този коментар.

Странно, но съпругата на бившия президент не е лайкнала нито един от коментарите на свои последователи, които изказват подкрепа за съпуга й Румен Радев.

Това не е първия път, в който Десислава Радева изказва позицията си по политически действия през социалните мрежи. През първия мандат на съпруга си като държавен глава нейните постове често подсказваха за изострени отношения в президенството или предстоящи решения на Румен Радев.