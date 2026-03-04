ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж потроши с чук колата на свой опонент след скандал в Бяла черква

Дима Максимова

Разпра между двама мъже в Бяла черква завърши с потрошен автомобил. В понеделник сутринта в РУ – Павликени е получен сигнал от мъж от с. Стамболово, че същата сутрин в Бяла черква е извършено посегателство върху автомобила му., съобщи ОДМВР - Велико Търново.

Изпратеният на мястото полицейски екип е установил, че между двама мъже е възникнал скандал, в резултат на който единият с чук е започнал да удря автомобила на другия. Строшени са всички прозорци, фар, странично огледало, окривени са преден капак и тавана на автомобила. Образувано е досъдебно производство.

