Виктор Папазов отново влиза като депутат от "Възраждане"

Виктор Папазов ще е депутат от "Възраждане" до края на настоящия парламент. Той влиза на мястото на Славчо Крумов, който почина тази седмица.

Парламентът започна с минута мълчание в памет на народния представител, а Цончо Ганев изчете и декларация от името на парламентарната група, посветена на него. Той акцентира на дейността му до момента и голямото семейство на "Възраждане". Емоциите надделяха и гласът му се разтрепери, не само от мъка, но и от гняв за хората, които са се гаврели с паметта му. Камерите показаха и негови съпартийци, които ронеха сълзи.

Папазов вече бе част от 51-ото НС, но се наложи да го напусне - заради решението на Конституционния съд за преразпределение на депутатските мандати.

Де факто Папазов откри 51-ия парламент като депутат, излезе от него, а след няколко дни все пак ще го и закрие.