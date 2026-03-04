ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белгия започва да евакуира гражданите си от Близки...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22400664 www.24chasa.bg

Глобиха 100 евро грубиян, обиждал и блъснал жена на касата на магазин във Велико Търново

Дима Максимова

[email protected]

1668
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Глоба в размер на 100 евро е наложил Районен съд – В. Търново на 68-годишен местен жител за хулиганство. В понеделник по обяд в голям търговски обект в областния град, той е извършил непристойни действия спрямо 44-годишна жена.

И двамата били клиенти в магазина, а пострадалата жена била и с дъщеря си. Засекли се на касата.  След обиди, че мудно си прибират покупките, гневният търновец блъснал с ръце по-младата жена.

След намесата на полицията е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа а борба с дребното хулиганство.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание