Глобиха 100 евро грубиян, обиждал и блъснал жена на касата на магазин във Велико Търново

Глоба в размер на 100 евро е наложил Районен съд – В. Търново на 68-годишен местен жител за хулиганство. В понеделник по обяд в голям търговски обект в областния град, той е извършил непристойни действия спрямо 44-годишна жена.

И двамата били клиенти в магазина, а пострадалата жена била и с дъщеря си. Засекли се на касата. След обиди, че мудно си прибират покупките, гневният търновец блъснал с ръце по-младата жена.

След намесата на полицията е бил задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт по Указа а борба с дребното хулиганство.