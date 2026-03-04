Статистиката за Пловдив отчита безпрецедентен интерес към просторните семейни имоти и принуждава инвеститорите да отварят премиум проектите си

След години, в които пазарът на недвижими имоти беше доминиран от компактните двустайни апартаменти с инвестиционна цел, през последните месеци се очерта отчетлив обрат. Официалните данни на Агенцията по вписванията регистрираха внушителните 34% ръст на сделките в Пловдив за последното тримесечие на 2025 г. - най-силното ниво от близо две десетилетия насам. Зад тази суха статистика обаче се крие сериозно структурно разместване, тъй като пазарът масово се пренасочва към мащаба.

Все повече анализатори и брокери говорят за „синдрома на липсващата стая“ и нарастващо търсене на тристайни и многостайни жилища, за което предлагането остава ограничено. Докато малките жилища остават ликвидни и лесни за отдаване, просторните апартаменти започват да се възприемат като „твърда валута“ и рядък ресурс с по-висок праг на влизане и по-нисък риск от обезценяване. Те вече се категоризират като естествен премиум ъпгрейд, който защитава капитала от инфлацията много по-ефективно.

Този исторически скок на сделките в Града под тепетата не се дължи на краткосрочна спекулация, а на трайно установяване. Ускорената миграция на млади семейства и професионалисти от столицата промени изцяло изискванията към новия дом. Все повече семейства търсят пространство, отделни зони за работа и живот, повече светлина и среда, която предлага сигурност и спокойствие.

Именно тази нова вълна от платежоспособни клиенти създаде неочакван вакуум на пазара. Данните от последните месеци показват, че именно големите формати в новите комплекси остават най-ограничени като наличност. Пазарни наблюдатели коментират, че в момента е по-лесно да се намерят няколко компактни жилища за инвестиция, отколкото един наистина качествен многостаен апартамент в среда от висок клас. Тази ограниченост създава усещането за остър дефицит и превръща големите жилища в своеобразен трофеен актив.

Огромният интерес към семейния лукс логично промени и стратегията на водещите инвеститори в страната. Компании с утвърдено присъствие в сегмента започват да акцентират именно върху по-големите формати в своите проекти, отчитайки повишеното търсене от семейства и купувачи с дългосрочна визия.

Пазарът вече навлезе в своя най-зрял етап, в който стойността вече не се измерва единствено в цена на квадратен метър, а в комбинацията от пространство, среда и устойчивост във времето. А на фона на бързо стопяващите се наличности просторният дом категорично се утвърждава не просто като лукс, а като най-умният и бързо изчерпващ се актив за хората, които планират живота и инвестициите си в перспектива.