Военният министър разрешил "съюзнически сили и средства" да пребивават у нас

Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е разрешил съюзнически "сили и средства" да пребивават у нас. Това съобщи преди минути председателката на парламента Рая Назарян. Когато военното министерство издава такива разрешения, то изпраща уведомления до парламента и те се изчитат на депутатите, но не се дават подробности от кога е разрешението и на кого и за какво точно е дадено. Обикновено обаче те са само за преминаване през територията ни и в съобщенията става ясно само дали са самолети или сухопътни войски, понякога в каква посока се движат и от кого е подадено искането.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че ще поиска по-подробно информация от военното министерство. Той настоя президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност. За това той настоява от дни. Пратил ѝ писмо и имел, но тя отказва, което според него означава, че тя крие информация. Не вярва, че американските самолети са у нас заради учения на НАТО.

"Ако стане нещо на територията на републиката, не дай Боже, няма да обвиня САЩ. Ще бъде най-лесно, но не е виновен този, който яде баницата, те са защитават техните интереси. Имат противоречия и искат да водят война с Иран, нека да водят, ние обаче не искаме. В този случай иранците няма да са виновни, ако отвърнат на такъв удар, защото те ще имат легитимното право, ако са ударени то територията на България, да отвърнат", посочи Костадинов.

На 19 февруари - преди началото на военните действия между САЩ и Иран, на Терминал 1 на летище София кацнаха седем американски самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, три товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. В понеделник вечерта четири от тях излетяха. Машините са там с решение на Министерския съвет, според което щатите имат право да разположат 15 самолета в периода 17 февруари - 31 май. Дадено е и съгласие за съдействие при осигуряването на достъпа на военнослужещи до пистата.

Външният министър Надежда Нейнски обясни, че тези действия са част от усилията на НАТО за защита на източния фланг на Алианса и категорично не става въпрос за подготовка за реални военни действия, а за учение по правилата на военния съюз.

"Те са изцяло с логистична функция и нямат нападателни способности. Целта им е да подпомагат други военни самолети със зареждане във въздуха. Летището в София се използва като база, за паркинг, поради недостатъчен капацитет на военната база "Враждебна", допълни тя.

Военният министър Атанас Запрянов потвърди казаното от Нейнски, и допълни, че Министерството на отбраната и въоръжените ни сили са провеждали неведнъж подобни учения на летището в Пловдив, в авиобазите "Граф Игнатиево", "Безмер" и т.н.

"Те са част от плановите учения на НАТО, няма връзка с друго", категоричен бе Запрянов.

Той отново припомни това, което каза на 23 февруари след заседание на Министерския съвет: Тези американски самолети се използват за зареждане на други летателни средства във въздуха.