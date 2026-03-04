ДПС и АПС отново опитаха да заличат от регистрите променените имена от Възродителния процес

Пореден неуспешен опит за заличаване от всички регистри на имената, променяни по време на Възродителния процес направиха от АПС и ДПС днес. Само 81 депутати подкрепиха текстовете, внесени от хората на Ахмед Доган - АСП, ДПС, 20 от ПП-ДБ, двама от ГЕРБ, 5 от "Величие" и петима независими. 21 народни представители бяха против, а 70 се въздържаха.

"Предлагаме в Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) да се заличат насилствено наложените имена от периода на принудителното преименуване и да има забрана служители да изискват подобни данни, като при нарушение да се носи санкционна отговорност по закона. Както и да се реши окончателно проблемът с възстановяването на имената на починалите български граждани, които са жертви на насилственото преименуване, обясни Севим Али.

И се възмути, че български граждани с "възстановени рождени имена, включително и с турски или арабски имена", биват питани от администрацията какви са предишните им имена, когато поискат удостоверение или преписка от акт за гражданско състояние, въпреки че държавата разполага с данните и законът урежда възстановяването на имената и отразяването им в регистрите. Да караш гражданин да произнася или записва насилствено наложеното му име е недопустимо, настоя той.

Хамид Хамид от ДПС подчерта, че този законопроект е внасян от 30 г. насам и е неизменна политика на ДПС. С него се целяло заличаване последиците от Възродителния процес.

Според вносителите от АПС измененията ще засегнат близо милион български граждани.

В залата нямаше дебат, като се изключат констатациите от АПС и ДПС. Само Айлин Пехливанова излезе на трибуната, за да заяви, че и ПП-ДБ подкрепят законопроекта.