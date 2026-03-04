ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Андрей Гюров: Скокът на цената на нефта няма да се отрази засега у нас, имаме достатъчно запаси

Андрей Гюров
  • Няма прекъснати доставки на горива за България
  • Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина, обеща премиерът
  • Първата група евакуирани българи пристига следобед във Варна

В моменти, когато имаме международно напрежение, пазарите започват да се движат бързо, но и с това страховете на хората. Важно е да изясним фактите - България получава нефт и горива от дестинации, които в момента не са засегнати от бойните действия. Няма прекъснати доставки на горива. Това каза служебния премиер Андрей Гюров преди заседанието на Министерския съвет.

И обясни, че в рафинерията в Бургас има достатъчно количества нефт, закупен преди началото на конфликта и преди цените да се повишават на световните пазари. "За да се отрази скока от световните пазари трябва да се направят нови доставки на по-високи цени, а към момента това не е необходимо, каза още той. 

Ако има прибързано покачване на цените, то няма да е резултат от физически недостиг или от реално отражение на световните пазари, а от непазарно поведение, каза още той.

"Вече сме виждали как страхът може да създаде криза там, където тя не съществува - помним как една партийна младежка организация си снима колите на бензиностанция и пазарът реагира не на реалността, а на внушения", отбеляза Гюров.

Премиерът беше категоричен, че няма да бъде допуснато българските граждани да плащат цената на политически внушения, изкуствена паника или непазарно поведение.

Очаквам от всички институции бърза информация и решителни действия. Държавата няма да допусне страхът да се превърне в инструмент за печалба за малцина за сметка на всички останали, заяви още Гюров.

Той съобщи още, че първата група български граждани от Близкия изток вече е на път към нас и се очаква да пристигне днес в ранния следобед на летище Варна. Премиерът  благодари за усилията на министрите на външните работи, на туризма и на транспорта и съобщенията.

