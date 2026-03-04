ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експлозия разтърси североизточната част на Техеран

18-годишен моторист е ранен след удар с камион в Поморие

Строителен камион удари и рани 18-годишно момче в Поморие СНИМКА: Архив

Камион и мотоциклет се удариха край строителен обект в Поморие, при което пострада 18-годишен младеж, съобщиха полицията.

Случаят е от 2 март, когато около 17.40 ч. на поморийската улица „Княз Борис I" №217 специален автомобил МАН с бургаска регистрация, управляван от 61-годишен мъж от село Свобода, неправилно навлиза в лентата за насрещно движение, за да предприеме десен завой към крайпътен строителен обект.

Паралелно с това мотоциклет „Ямаха" с пазарджишка регистрация, управляван от 18-годишен бургазлия, поради неспазване на дистанция, се удря под ъгъл в завиващия товарен автомобил.

В УМБАЛ Бургас са откарани мотоциклетистът и неговият 18-годишен спътник, също от Бургас. Мотоциклетистът с фрактура на лявата ръка е настанен за лечение в лечебното заведение, а спътникът му – без наранявания, е освободен за домашно лечение.

