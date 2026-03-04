ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чилийка псува на английски и български в заведение, глобиха я 300 евро

Ваньо Стоилов

За непристойни действия чужда гражданка получи административно наказание глоба от Районния съд в Стара Загора, съобщиха от съда. 

Темида одобри споразумение, внесено за разглеждане в открито съдебно заседание, по силата на което освободи от наказателна отговорност и наложи административно наказание „глоба" в размер на 300 евро на Ф. В. (F. V.), родена в Чили, със статут на постоянно пребиваваща в Република България.

Съдебният състав призна 51-годишната обвиняема за виновна в това, че на 10.08.2025 г. в Стара Загора, в заведение за обществено хранене, е извършила непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото. Обвиняемата е отправяла обиди и псувни на английски и български език към полицейски служители, както и е нанесла в заведението удар с шамар на сервитьорка.
От заведението обвиняемата е отведена в полицейско управление, където е установена самоличността й.

Одобреното от Районен съд – Стара Загора споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

