Експлозия разтърси североизточната част на Техеран

Състезанието "Аз съм българче грамотно" ще се състои във Второ СУ "Акад. Емилиян Станев"

класна стая СНИМКА pixabay

Състезанието „Аз съм българче грамотно" ще се състои във Второ средно училище „Акад. Емилиян Станев" в София, съобщи Теодора Иванова, заместник-директор на училището, предаде БТА.

Надпреварата ще се проведе на 5 март в часовете от 10:00 до 14:00 ч. Инициативата „Аз съм българче грамотно" е насочена към развиване на правописните умения и любовта към българския език сред учениците от начален етап. В състезанието ще се включат 21 ученици от първи клас и по 15 ученици от втори, трети и четвърти клас.

По време на надпреварата учениците ще трябва да произнасят думи, като ги казват по букви, демонстрирайки своите знания по български език. Участниците са избрани след вътрешен кръг в класовете, осъществен по същия регламент, което гарантира равнопоставеност и честна конкуренция. Събитието има за цел да насърчи увереността на учениците и да покаже, че правилното използване на българския език може да бъде едновременно полезно и интересно.

Състезанието е част от усилията на екипа на училището да направи ученето приятно, полезно и забавно за учениците, отбелязва заместник-директорът Теодора Иванова.

