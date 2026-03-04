Състезанието "Аз съм българче грамотно" ще се състои във Второ СУ "Акад. Емилиян Станев"

Състезанието „Аз съм българче грамотно" ще се състои във Второ средно училище „Акад. Емилиян Станев" в София, съобщи Теодора Иванова, заместник-директор на училището, предаде БТА.

Надпреварата ще се проведе на 5 март в часовете от 10:00 до 14:00 ч. Инициативата „Аз съм българче грамотно" е насочена към развиване на правописните умения и любовта към българския език сред учениците от начален етап. В състезанието ще се включат 21 ученици от първи клас и по 15 ученици от втори, трети и четвърти клас.

По време на надпреварата учениците ще трябва да произнасят думи, като ги казват по букви, демонстрирайки своите знания по български език. Участниците са избрани след вътрешен кръг в класовете, осъществен по същия регламент, което гарантира равнопоставеност и честна конкуренция. Събитието има за цел да насърчи увереността на учениците и да покаже, че правилното използване на българския език може да бъде едновременно полезно и интересно.

Състезанието е част от усилията на екипа на училището да направи ученето приятно, полезно и забавно за учениците, отбелязва заместник-директорът Теодора Иванова.