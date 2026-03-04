ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж е с опасност за живота след катастрофа на пътя Стара Загора - Чирпан

Мъж на 56 години е настанен в болница с опасност за живота след катастрофа на главния път между Стара Загора и Чирпан. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Инцидентът е настъпил около 16:15 ч. вчера. По първоначална информация, пътнотранспортното произшествие е между лек автомобил "Опел", управляван от 56-годишен мъж и тежкотоварен автомобил "Даф", управляван от 55-годишен мъж. Пострадал е водачът на лекия автомобил, който е настанен в болница с опасност за живота. Водачът на тежкотоварния автомобил е тестван за употреба на алкохол, отчетен е отрицателен резултат, а на пострадалия водач е взета кръвна проба за анализ.

В Районното управление в Чирпан е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура в Стара Загора.

