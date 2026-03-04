ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

МЕЧ се регистрираха за изборите с пълномощно от Радостин Василев, който е блокиран в Дубай

Елица Чупарова

Депутатът от МЕЧ Кирил Веселински

И МЕЧ на Радостин Василев се регистрира в ЦИК за предстоящите избори на 19 април. Направи го шефът на парламентарната група Кирил Веселински, който получил пълномощно за това от Василев, който все още е блокиран в Дубай. От партията му очакват той да успее да се прибере още тази вечер.

6066 подписа са депозирали от партията в ЦИК, но събрали над 15 хил. подписа в подкрепа на регистрацията си.

"Спокойни сме и уверени, че МЕЧ ще бъде парламентарно представена партия. И не само това: ще бъде фактор в 52-то НС. Сигурен съм, че след изборите ще има антикорупционно мнозинство", заяви Веселински.

"Има притеснение, разбира се. Сигурността на хиляди български граждани в момента, е застрашена. Когато има война и то в такъв мащаб, особено срещу страна, която има ядрен потенциал, има сериозни притеснения и енигма. Там въпросът трябва да се разреши по най-бързия начин - с дипломация и разум от всички световни лидери. Затова трябва да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност, в който да участват всички партии, защото избирателите са ги изпратили в парламента, за да ги представляват и информират какво се случва", коментира той конфликта в Близкия Изток.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Депутатът от МЕЧ Кирил Веселински

