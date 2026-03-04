14 000 кутии с контрабандни цигари са задържани на ГКПП Лесово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 14 000 кутии (280 000 къса) контрабандни цигари са задържани на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) Лесово, съобщиха от Агенция „Митници". Те са установени в два товарни автомобила, превозващи хладилници от Турция за Румъния.

При проверка митническите инспектори откриват в първия автомобил кашони със 9000 кутии (180 000 къса) цигари. Те са били укрити в предната част на товарното помещение между декларираната стока. Във втория автомобил са установени 5000 кутии (100 000 къса) цигари, скрити по аналогичен начин между превозваните хладилници.

Задържаното количество е от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. На двамата шофьори – румънски граждани, са съставени актове за административни нарушения по Закона за митниците.