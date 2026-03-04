ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха граната в района на бензиностанция в Монтана

Камелия Александрова

Служители на Районно управление – Монтана установиха жителка на областния град, изхвърлила в контейнер за смет ръчна граната.

Взривното устройство е обезвредено от служители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

На 3-ти март 2026 г. около 15,15 ч. на ул. "Веренишка", при контейнери за строителни отпадъци, намиращи се в района на бензиностанция в град Монтана, местен жител забелязал жена, изхвърляща боклук, от който паднала ръчна граната. Мъжът незабавно подал сигнал на тел. 112.

При проведените оперативно-издирвателни мероприятия по „горещи" следи, е установено, че гранатата е изхвърлена от 43-годишна жена от град Монтана. Тя заявила, че открила гранатата и още такива вещи при разчистване на наследствен имот в с. Георги Дамяново, обл. Монтана. После доброволно предала още една ръчна граната и 5 бойни патрона за нарезно оръжие, с неустановен калибър. По случая е образувано досъдебно производство. 

