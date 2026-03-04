ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Трима пребиха шофьор на пътя във Видин, пострада и дъщеря му

Валери Ведов

[email protected]

Побой СНИМКА: PIXABAY

Вчера следобед в полицията постъпил сигнал за сбиване и повреден автомобил на ул. „Стара планина" във видинския кв. „Нов път". Пристигналият на мястото екип установил лек автомобил „Мерцедес" с частично счупени стъкла и деформации по купето.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. При разследването било изяснено, че колата се е движела по улицата, а лек автомобил „Ауди" препречил пътя й. От него слезли трима, които с твърди предмети започнали да нанасят удари по превозното средство и 45-годишния му водача от село Арчар, който пътувал с 20-годишната си дъщеря.

При последвалите медицински прегледи лекарите констатирали натъртвания и отоци по левите крайници на шофьора . Медиците обработили и рана на лявата длан на дъщеря му, която се опитала да предотврати ударите.

В ареста на полицията във Видин с полицейска мярка за 24 часа е задържан 30-годишен видинчанин, който налетял на жителите на Арчар. Придружавалите го все още се издирват. Уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по описа на районното управление.

Побой СНИМКА: PIXABAY

