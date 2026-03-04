ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22401492 www.24chasa.bg

Самолет за Оман е излетял от летището в София тази сутрин

8996
Самолетът е на "България еър" и е излетял в 8:15 ч. Кадър: flightradar

Самолет от София за Салала е излетял тази сутрин от летище "Васил Левски", показват данни на сайта flightradar. 

Самолетът е на "България еър" и е излетял в 8:15 ч. Номерът на полета е FB9521. Очаква се да кацне в Оман в 15:40 местно време (13:40 ч. българско време). На сайта на летище "Васил Левски" няма информация за въпросния полет. 

В Салала са блокирани около 75 българи. Все още няма информация колко души ще се евакуират и кога ще се върне самолетът, излетял за Оман тази сутрин. 

По-рано днес премиерът Андрей Гюров съобщи, че следобед във Варна ще кацне първата група български граждани от Близкия изток. 

Самолетът е на "България еър" и е излетял в 8:15 ч. Кадър: flightradar

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание