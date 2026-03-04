Самолет за Оман е излетял от летището в София тази сутрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Самолет от София за Салала е излетял тази сутрин от летище "Васил Левски", показват данни на сайта flightradar.

Самолетът е на "България еър" и е излетял в 8:15 ч. Номерът на полета е FB9521. Очаква се да кацне в Оман в 15:40 местно време (13:40 ч. българско време). На сайта на летище "Васил Левски" няма информация за въпросния полет.

В Салала са блокирани около 75 българи. Все още няма информация колко души ще се евакуират и кога ще се върне самолетът, излетял за Оман тази сутрин.

По-рано днес премиерът Андрей Гюров съобщи, че следобед във Варна ще кацне първата група български граждани от Близкия изток.