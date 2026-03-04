Млад шофьор се блъсна в стълб, събори парапет и падна в реката в Рудозем

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

20-годишен шофьор падна в реката в Рудозем, след като преди това се блъсна в стълб. В колата е имало и 21-годишен спътник, който е с леки наранявания, без опасност за живота. Инцидентът е станал на централната ул. „Стефан Стамболов" в миньорския град.

Според полицията в Смолян, поради движение с несъобразена скорост и релефа на пътя, автомобилът „Пежо 308" излиза вляво извън пътното платно. Автомобилът се удря в метален уличен стълб за осветление, събаря метална ограда и пада в речното корито.

Водачът е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.