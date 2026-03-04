ПП-ДБ отново заедно на изборите през април, отказаха да коментират листите

ПП-ДБ се регистрираха за участие в изборите на 19 април. Документите пред ЦИК донесоха лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, на ДСБ Атанас Атанасов и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов. За регистрацията си те представили на ЦИК 8800 подписа.

"Кампанията ни е ясно заявена за силна България в силна Европа", лаконичен бе Асен Василев.

"Нашата коалиция се явява единна и силна, защото трябва да има политическа сила, която да заяви къде стои по 2 приоритета и ние единствени стоим ясно и еднозначно: България да бъде свободна от корупция и да има върховенство на закона и да бъде в центъра на Европа, особено в тази сложна международна ситуация", заяви Божидар Божанов.

Запитани дали ще включат в депутатските си листи Явор Божанков и Даниел Лорер, които от ПП искаха да изключат от парламентарната си група, след като двамата отказаха за подкрепят Силви Кирилов за шеф на парламента, лидерите на ПП-ДБ отказаха да коментират.

"Срокът за листите е след 2 седмици, като ги регистрираме - ще видите", каза само Божанов.

А на въпроса дали в коалицията има спорове около подреждането на листите, Василев заяви: "Не, като част от коалиционното споразумение, са уточнени и листите."