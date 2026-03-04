ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел атакува хотел в околностите на Бейрут, пети...

Мъж загина при пожар в дома си в ломската местност „Садовете"

Камелия Александрова

Възрастен жител е загинал при пожар в дома си в ломската местност „Садовете". На 3-ти март 2026 г. около 02,30 ч. възникнал пожар в двуетажна масивна вила, собственост и обитавана от 76-годишен ломски жител.

Огънят напълно унищожил обзавеждането и покривната конструкция на къщата. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, която извършила оглед.

В една от стаите на първия етаж била открита съборена на земята печка на твърдо гориво, а в непосредствена близост до нея и силно обгорял труп, за който се предполага, че е на собственика на имота.

Трупните останки са транспортирани до МБАЛ Монтана за извършване на аутопсия. По слуая е образувано досъдебно производство. 

